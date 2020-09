Už pol roka sa na nás valí z každej strany strašiak menom COVID-19. Zmenil naše životy a správanie tak, ako sme si dovtedy nepomysleli ani v zlom sne.

Zastavila sa ekonomika, žiaci ostali doma, firmy objavili čaro home officu. Ženy doma vytiahli šijacie stroje a zrazu sa na našich tvárach objavili rúška. Médiá boli a sú denne plné čísiel nakazených, testovaných, katastrofických scenárov, karantén, správy venovali minimálne polovicu svojho času zábermi lekárov v skafadroch, akoby nič iné neexistovalo.. Premiér Matovič nás denne zaplavoval svojimi tlačovkami o výsledkoch a opatreniach.

V piatok 4.9.2020 som pozeral na ČT 1 Všechnopárty. Prvým hosťom bol lekár Roman Šmucler. Veľmi zaujímavý rozhovor to bol, hlavne v jeho druhej časti, kde Dr. Šmucler hovoril o bežnom používaní rúšok a ich odkladaní do vrecka, v aute, na stole.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako a prečo používame rúška a či vôbec majú význam, ak jedno rúško nosíme minimálne celý deň? Ráno ho dáme do vrecka, nasadíme v MHD, pri prestupe dáme dole, potom znova na tvár, ešte pár krát to takto zopakujeme, položíme v aute, dáme do vrecka, navlečieme na ruku... Poobede znova v obchode. V kaviarni rúško hore, dole.. Čistý nezmysel. Myslíte, že to fakt môže niekomu pomôcť? Osobne ho nosím minimálne.. Pery mam rozpukané, dýcha sa mi veľmi zle.

Kde je potom hygiena a zmysel rúšok?? Máme teda používať jednorázové rúška? Nuž pri cene cca 0,7€/ks by sme priemerná rodina skrachovala. Alebo nosiť 20 platených rúšok a dať si stále čisté - minimálne prežehlené? Ak si niekoľkokrát denne rúško nasadím, tak svojmu telu pravdepodobne viac ublížim, ako keby som ho nemal. Áno, chránime sa navzájom, ale nemáme chrániť hlavne seba?

Na záver trošku matematiky :). Epidémia sa začína napr. pri chrípke pri počte 1600-1800 nakazených na 100 000 obyvateľov. SR má cca 5,5 mil obyvateľov, to znamená, že by Covidom muselo byť nakazených 88 až 99 TISÍC obyvateľov SR , aby sme mohli hovoriť o epidémii. k dňu 9.9.2020 bolo u nás 4 888 pozitívne testovaných. Za obdobie 5-tich mesiacov. Pri epidémií sa zatvárajú nemocnice pre návštevy, prípadne jednotlivé školy. Nič viac...Áno, proti chrípke sa dá očkovať, proti Covidu zatiaľ nie. Lenže oba vírusy mutujú a aj vakcinácia nás ochráni niekedy len slabším priebehom ochorenia.

Vedeli ste, že od začiatku epidémie do 30.6.2020 bolo vykonaných 211 813 testov, z toho pozitívnych bolo 1 687 osôb, vyliečilo sa 1 466? Od 1.1. do 30.6. zomrelo na Slovensku na iné infekčné choroby vyše 426 ľudí, choroby dýchacej sústavy 1 898, choroby obehovej sústavy 12 982, infarkt 1116, ischemickú chorobu 6 342, nádory skoro 6 900,duševné choroby 69...Na obávaný Covid 29 ! Z toho vo veku:

-do 64 rokov 3 ľudia,

-do 70 rokov 4 ľudia,

-do 80 3 ľudia,

-do 90 rokov 15 ľudí,

-nad 90 rokov 5-ti ľudia.

Tieto údaje som získal na základe infozákona zo Štatistického úradu SR. Nespochybňujem tieto čísla, osobne mi je ľúto každej obete Covidu, ale nezabudli sme na tých ostatných? Na tých, ktorí sa nemohli dostať k lekárovi, na tých, ktorých lekár neošetril, lebo Covid? Osobne som bol s boľavým zubom na pohotovosti a nikto nebol ochotný mi zub otvoriť a ošetriť, lebo Covid...

To až taký strach či nariadenia boli a sú potrebné???

PS: videl som dnes na Facebooku vtip:

Ak sa budú ešte v zime nosiť rúška, môžeme preventívne zasadrovať všetkým nohy a dať barlu, veď bude určite poľadovica...