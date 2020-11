Prvá pomoc + po slovensky...

Média a pán minister Krajniak nás informujú, aká veľká pomoc od štátu sa dostáva podnikateľom a iným, ktorých ekonomicky zasiahla situácia s opatreniami v rámci Covid 19.

Podľa pôvodnej Prvej pomoci od marca 2020 mala firma dostať od štátu 80% nákladov z hrubej mzdy zamestnancov. Po novom to bude 80% z ceny práce. Nie každý tomu rozumie, ale znie to veľmi lákavo.

Napríklad pri hrubej mzde 1 000 € zamestnanec dostane na výplatu 771 € a cena práce (celkový mzdový náklad s daňou a odvodmi) je 1 352 €. To je čiastka, ktorú vynaloži firma za zamestnanca. Rozdiel medzi cenou práce a výplatou, ktorú dostane zamestnanec je 581 €.

Nakoľko som živnostník a zároveň riešim Pomoc aj vo firme, viem jednotlivé opatrenia, ktoré používam porovnať. Ja som si uplatňoval opatrenie 2, za firmu 3B.

Oznámenie o Prvej pomoci + a zvýšení príspevku o 50% bolo známe v polovici októbra a určite potešila každého, kto ju využíval. Stačí začiatkom mesiaca vyplníť jednoduchú tabuľku, odoslať ju a za pár dní sú peniaze na účte.

Prekvapenie ale nastalo 2.11.2020, keď som sa stránke www.pomahameludom.sk našiel informáciu, že žiadatelia budú úradom vyzývaní na podpis dodatkov zmlúv o pomoci až od 9.11.2020. Trochu zvláštne, pomyslel som si, veď sa v niektorých opatreniach pomoci menila len výška pomoci. Ani pri zmene sadzby DPH sa predsa nerobia dodatky...

Niektoré výkazy sa už musia posielať výhradne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. To je ďalšia perla, pretože keď sa tam prihlásim ako zástupca firmy musím v tlačive vypísať všetky identifikačné firemné údaje, ktoré by mali byť automaticky vyplnené. Asi som naivný a čakám veľa od elektronizácie štátnej správy...

Tak som teda počkal týždeň. A potom ďalší.. 18.11. mi zavolala pani z Úradu práce s otázkou, kedy som podal daňové priznanie a či mám výmer na platenie odvodov zo Sociálnej poisťovne. Keďže mi poisťovňa neoznámila zmenu výšky odvodov, pani ma požiadala, aby som zavolal do poisťovne, prečo mi neposlali nový výmer. Kontroval som otázkou, prečo si sama v rámci antibyrokratického zákona nevyžiada informáciu od druhého úradu, dokonca v rámci jedného ministerstva? Na druhej strane linky ostalo ticho, potom pomalé hľadanie slov, šok... Že to ona nemôže, že si vie len zistiť, či platím odvody a pod. Aby som to skrátil – napísal som na druhý deň mail s informáciou kedy som podal daňové priznanie a pridal scan rozhodnutia z poisťovne z januára tohto roku. O dva dni, v piatok 20.11. ma vyzvali z úradu na podpis dodatku. Keďže dodatok sa zverejňuje, počkal som radšej ešte deň a 24.11. podal elektronicky výkaz, na základe ktorého ÚPSVaR posiela príspevok. Dnes, 26.11. stále nemám peniaze na účte...

Vrátim sa ale k ,,firemnému“ opatrniu 3B.

Porovnal som teda starú a novú pomoc 3B pri poklese tržieb 40% v tabuľkách. Zaujímavé je, že ak mzda zamestnanca prekročí výšku základnej minimálnej mzdy – na ktorú má nárok človek so základným vzdelaním a mechanickou, jednoduchou prácou – príspevok netvorí ani 80% hrubej mzdy (tab.1) či ceny práce (tab.2). Z nej vyplýva, že sľúbená 80% (zelené bunky) pomoc je teda platná len do výšky základnej minimálnej mzdy a potom sa nezvyšuje, dokonca percentuálne rapídne klesá (červené bunky).

V pôvodnej pomoci 80% bol strop príspevku len do výšky cca 300€, pri hrubej mzde 1000 € tvoril 30%.

V novej pomoci 80% je tiež maximálny príspevok pri cene práce cca 300€, pri cene práce 1000 € (hrubá mzda 740 €) dosahuje 45%.

Dva týždne v októbri mal teda štát čas na prípravu (zbytočných?) dodatkov, týždeň to ešte potiahol oficiálne a ďalšie dva aj reálne. Ak som predtým posielal výkaz v prvý pracovný deň v mesiaci, teraz to bolo 24.11.

Aby som bol objektívny, musím poznamenať, že niektoré výkazy sa zmenil, niekde pribudla kolónka.